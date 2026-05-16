Ayvalık Uluslararası GastroFest'in 2'ncisi düzenleniyor

Ayvalık’ta bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası GastroFest kapılarını açtı. Festivalin açılışına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, siyasi parti temsilcileri, şefler, yerel üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde başlayan festival, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında kurulan stantlarda yerel ve yöresel ürünler tanıtılırken, ziyaretçiler farklı lezzetleri tatma imkânı bulacak. Tarihi Sabunhane Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumlarda şefler, gazeteciler ve içerik üreticileri Ayvalık mutfağına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Kırlangıç Çim Alanı’nda düzenlenen workshop ve tadım etkinlikleri ise festivale katılanlara keyifli anlar yaşatacak.

YEREL ÜRETİM DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Mesut Ergin ve konuklar, açılışın ardından festival alanındaki stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Ayvalık’ın yalnızca denizi ve tarihiyle değil, mutfağı ve üretim kültürüyle de önemli bir marka olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, gastronominin üreticiden esnafa, kadın emeğinden kooperatiflere kadar uzanan büyük bir değer zinciri olduğunu söyledi. Ayvalık’ın gastronomi alanında hak ettiği yere ulaşması için çalıştıklarını ifade eden Ergin, coğrafi işaretli ürünlerin artırılması ve yerel üretimin desteklenmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Festivalin yalnızca bir lezzet buluşması olmadığını kaydeden Ergin, "Ayvalık GastroFest, kültürel paylaşımın, üretimin ve dayanışmanın buluşma noktasıdır. Ayvalık’ın mutfağını, üretim kültürünü ve yaşam biçimini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Workshoplar, gastro şovlar, söyleşiler ve tadım etkinlikleriyle devam edecek festivalin, Ayvalık’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.