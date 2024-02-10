Ayvalıkgücü 5'te 5 peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçını kazanan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde 52 Orduspor FK karşısında 5'te 5 yapmaya çalışacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

Grupta 32 puanla 3'üncü sırada yer alan Balıkesir temsilcisi bir basmak altındaki 29 puanlı rakibini yenerek seriyi sürdürmek istiyor. 2'nci Grup'ta üst üste 2 galibiyet alan Play-Off hattındaki Efeler 09 SFK, aynı saatte deplasmanda Eynesil Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

3'üncü Grup'ta Fatih Çardak'ın yerine teknik direktörlük görevine Koray Palaz'ı getiren 3'üncü sıradaki Kuşadasıspor, evinde düşme hattındaki 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisarspor, 6'ncı sıradaki Belediye Kütahyaspor'u ağırlarken, 5'inci basamaktaki Bornova 1877, düşme potasındaki Sivas Dört Eylül Belediyespor'u konuk edecek. 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor son sıradaki 23 Elazığ FK'ya Bergama Sportif ise zirve takipçisi Muş 1984 Muşspor'a misafir olacak. Tüm müsabakalar 14.00'te başlayacak.