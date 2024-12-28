Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunan takımıyla dostluk maçı yapacak

Kulüp başkanı, yönetici, sporcu ve görevlilerin de bu maça katılım sağlamasına ilişkin karar alındı. Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Bizler, Ayvalıkgücü Belediyespor camiası olarak Aetos Loutron Futbol Kulübü'nün davetine icabet etmek ve suyun iki yakasındaki dostluk köprülerine bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.