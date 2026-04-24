Ayvalıkgücü – Karşıyaka Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nesine 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, saat detayı ve canlı izleme seçenekleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçına dair tüm detaylar…
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçı için geri sayım başladı. Nesine 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşma, üst lige yükselme yolunda büyük önem taşıyor. Özellikle “Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Play-off heyecanı kapsamında oynanacak mücadeleye dair detaylar şu şekilde:
- Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma
- Saat: 17:00
- Stadyum: Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu
Bu karşılaşma, iki ekip arasındaki play-off turunun ilk ayağı olacak. Rövanş mücadelesi ise İzmir’de oynanacak.
AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için yayın bilgileri:
- Kanal: Tivibu Spor 4
- Yayın Türü: Şifresiz ve canlı yayın
Futbolseverler, maçı Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE
“Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçı canlı izle” aramaları özellikle maç saatine yaklaşırken artış gösteriyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, Tivibu Spor 4 üzerinden yayına erişebilir.
Tivibu Spor 4 Frekans Bilgileri
- Frekans: 11880 MHz
- Polarizasyon: H (Yatay)
- Symbol Rate: 20000
- FEC: 3/4
PLAY-OFF EŞLEŞMESİ VE YOL HARİTASI
Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonu 59 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. Rakibi Karşıyaka ise grubu 3. sırada bitirdi. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, bir üst turda Balıkesirspor - Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
- Karşılaşma, play-off 1. turunun ilk ayağıdır.
- Rövanş maçı İzmir’de oynanacaktır.
- Kazanan takım bir üst turda önemli bir eşleşmeye çıkacaktır.
Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 17:00’de başlayacaktır.
Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı hangi kanalda?
Maç Tivibu Spor 4 kanalından yayınlanacaktır.
Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı şifresiz mi?
Evet, karşılaşma şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda oynanacaktır.
Rövanş maçı nerede oynanacak?
Rövanş karşılaşması İzmir’de Karşıyaka’nın sahasında oynanacaktır.