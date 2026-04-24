Ayvalıkgücü – Karşıyaka Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nesine 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, saat detayı ve canlı izleme seçenekleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçına dair tüm detaylar…

  24.04.2026 12:46
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçı için geri sayım başladı. Nesine 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşma, üst lige yükselme yolunda büyük önem taşıyor. Özellikle “Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “maç şifresiz mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-off heyecanı kapsamında oynanacak mücadeleye dair detaylar şu şekilde:

  • Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma
  • Saat: 17:00
  • Stadyum: Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu

Bu karşılaşma, iki ekip arasındaki play-off turunun ilk ayağı olacak. Rövanş mücadelesi ise İzmir’de oynanacak.

AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için yayın bilgileri:

  • Kanal: Tivibu Spor 4
  • Yayın Türü: Şifresiz ve canlı yayın

Futbolseverler, maçı Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

AYVALIKGÜCÜ – KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE

Ayvalıkgücü Belediyespor – Karşıyaka maçı canlı izle” aramaları özellikle maç saatine yaklaşırken artış gösteriyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, Tivibu Spor 4 üzerinden yayına erişebilir.

Tivibu Spor 4 Frekans Bilgileri

  • Frekans: 11880 MHz
  • Polarizasyon: H (Yatay)
  • Symbol Rate: 20000
  • FEC: 3/4

PLAY-OFF EŞLEŞMESİ VE YOL HARİTASI

Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonu 59 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. Rakibi Karşıyaka ise grubu 3. sırada bitirdi. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım, bir üst turda Balıkesirspor - Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

  • Karşılaşma, play-off 1. turunun ilk ayağıdır.
  • Rövanş maçı İzmir’de oynanacaktır.
  • Kazanan takım bir üst turda önemli bir eşleşmeye çıkacaktır.

Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 17:00’de başlayacaktır.

Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı hangi kanalda?

Maç Tivibu Spor 4 kanalından yayınlanacaktır.

Ayvalıkgücü – Karşıyaka maçı şifresiz mi?

Evet, karşılaşma şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda oynanacaktır.

Rövanş maçı nerede oynanacak?

Rövanş karşılaşması İzmir’de Karşıyaka’nın sahasında oynanacaktır.

