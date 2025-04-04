Ayvalık’ta açık unutulan elektrikli ısıtıcı yangın çıkarttı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yazlık bir villada çıkan yangın bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi 125. Sokak No 26 adresinde bulunan bir villada yangın çıktı.

Villanın ikinci katında açık unutulan elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, alevlerin yükselmeye başladığı sırada villanın bahçesinde oldukları öğrenilen ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 2 arazöz ve 10 kişilik personel müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmazken, iki katlı villada büyük maddi hasar oluştu.