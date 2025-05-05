Ayvalık’ta dayanışma
Kültür Sanat Servisi
Karagöz Sanat Evi, Cafeturc Music ve Fransa’daki DROM – Kreiz Breizh Akademi işbirliğiyle, Ayvalık’ta 5-10 Mayıs tarihleri arasında Ayşenur Kolivar, Ahmet Özden ve Salih Korkut Peker’in yönetiminde geleneksel Türk müziği atölyeleri gerçekleştirecek.
Etkinliğe Fransa’dan gelen 20 profesyonel müzisyen katılacak.
Kolivar, Özden ve Peker, şubatta çıkan yangın sırasında zarar gören Fabrika Ayvalık ile dayanışma konseri verecek. 7 Mayıs’ta saat 21.30’da düzenlenecek gecede, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden halk müziği ziyafeti sunulacak.