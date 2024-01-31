Ayvalık’ta ev yangını: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın en büyük mahallelerinden Küçükköy sınırları içinde 29 Ekim Caddesi Varol 2 apartmanının üçüncü katında bulunan dubleks dairede yangın çıktı. Kuvvetli poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ilk belirlemelere göre arızalanan klimadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Naime Sakarya isimli kadının alevlerden ve dumandan etkilendiği ve ekipler tarafından yanan evden çıkartılarak Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye ekiplerinin 5 arazöz ve bir kamyonetle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.