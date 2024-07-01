Ayvalık’ta otel uğruna onlarca ağaca kıydılar

Ayvalık’ta, koruma alanında kalan arazide ağaçlar izinsiz olarak kesildi. Yöre halkı ve yaşam savunucuları ağaç katliamına karşı suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

Balıkesir Ayvalık’ta, Setur Marina karşısında bir bölümü “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” diğer bölümü “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve kontrollü Kullanım Alanı”nda kalan arazide başlayan hukuksuz yapılaşma ve izinsiz çam ağacı kesimi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

TAHRİP EDİLDİ

Ayvalık Tabiat Derneği yapılaşmanın durdurulması talebiyle de kaymakamlığa da başvuru yaptı. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Bozlu Holding tarafından doğal sit alanının tahrip edildiği ve izinsiz çam ağacı kesimi yapıldığı belirtilerek özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bir bölümü ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ diğer bölümü ‘Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescilli olan bu parselde ağaç kesimi yapılması mümkün değildir. Ayrıca Orman Yasası gereğince de çam ağaçları korumaya tabidir, kesilemez. Burada Şükrü Bozluçay tarafından açıkça suç işlenmiştir.” Ayvalık Kaymakamlığı’na dernek tarafından verilen dilekçede de yasa gereği Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında üç katlı bina yapımının mümkün olmadığı belirtildi. Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada “19. yüzyılda Batı Anadolu’da çok önemli bir kıyı kenti olan Ayvalık’ta deniz ticaretinin yapıldığı ticaret limanlarından 2024 yılında, denizin ve adaların bir yana, yelkenli teknelerin direklerinin bile görülemediği marina/AVM’ler dönemine gelindiği” kaydedildi.