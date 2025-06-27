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Ayvalık’ta plajlara mavi bayrak

Ajans Haberleri
  • 27.06.2025 12:30
  • Giriş: 27.06.2025 12:30
  • Güncelleme: 27.06.2025 12:30
Kaynak: İHA
Ayvalık’ta plajlara mavi bayrak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl da kazanılan Mavi Bayraklar göndere çekildi. Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından organize edilen 2025 yılı Mavi Bayrak Ödülleri Antalya’da düzenlenen törenle geçtiğimiz ay açıklandı. Balıkesir, 51 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye’nin en çok "Mavi Bayraklı" 4’üncü ili olmuştu. Ayvalık, 19 plajı, 1 marinası ve 2 teknesiyle Balıkesir’in en çok "Mavi Bayrak" ödülüne sahip ilçesi olma unvanını bir kez daha sürdürdü.
Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Kapri ve Duba Plajlarına törenle "Mavi Bayrak" çekildi.

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