Ayvalık’ta yerli sinemanın tüm renkleri buluşuyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı.

Türkiye’den yılın dikkat çeken uzun metraj, belgesel ve kısa metraj filmlerini izleyiciyle buluşturacak festival 16 Eylül’de başlıyor.

21 Eylül’de sona erecek festivalde gösterimlerin sonrasında film ekipleri merak edilen soruları yanıtlamak üzere Ayvalık izleyicisiyle buluşacak.

GECENİN KIYISI

Türker Süer’in dünya prömiyerini Venedik Film Festivali Orizzonti Extra bölümünde yapan Gecenin Kıyısı, Ayvalık izleyicisiyle buluşacak filmlerden biri. Gecenin Kıyısı, Adana Altın Koza Film Festivali’nde kazandığı Yılmaz Güney Ödülü ve En İyi Kurgu ödüllerinin yanı sıra Ahmet Rıfat Şungar’a da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü getirdi.

GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

Dünya prömiyerini yaptığı 37. Tokyo Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği Ödülü’nü kazanan Emine Yıldırım’ın yönetmenliğini üstlendiği Gündüz Apollon Gece Athena, Beijing, İstanbul ve Shanghai gibi festivalleri dolaştıktan sonra Ayvalık’ta beyazperdede olacak.

O DA BİR ŞEY Mİ?

Pelin Esmer’in dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan yeni filmi O da Bir Şey mi?, En İyi Senaryo Ödülü kazandığı İstanbul Film Festivali’nin ardından Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

TOLGA KARAÇELİK’İN YENİ FİLMİ

Tolga Karaçelik’in yeni filmi Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi, dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yaptı. Çekimleri New York’ta gerçekleşen filmde yazarı canlandıran John Magaro yine festivalde gösterilecek Kelly Reichardt’ın yönettiği Mastermind’da da oynuyor. Steve Buscemi’nin seri katili canlandırdığı filmde Severance dizisinden tanıdığımız Britt Lower da yer alıyor.

UÇAN KÖFTECİ

Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, uçma hayallerini paramotor adlı bir alet aracılığıyla gerçekleştirmeye karar veren bir köftecinin hikâyesini anlatıyor. Üç çocuk babası, Diyarbakırlı Köfteci Kadir’in hayalinin peşinden gitme arzusu onu geleneklerle, ailevi sorumluluklarla, devletle ve toplumsal baskıyla karşı karşıya getiriyor.

YENİ ŞAFAK SOLARKEN

Gürcan Keltek’in yeni filmi Yeni Şafak Solarken, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı ana karakteri Akın’ın zihni üzerinden İstanbul’a, dünya algısına ve başka gerçekliklere uzanıyor. Film, dünya prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali’nde Boccolino d’Oro Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı. Film, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Peter Zeitlinger’e En İyi Görüntü Yönetmeni ve Son of Philip’e En İyi Müzik Ödülünü getirirken, Keltek İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

YILIN HEYECAN UYANDIRAN KISALARI AYVALIK’TA

Festivalin bu yılki kısa metraj film seçkisinde yer alan yapımlar izleyiciyi göçmenlik, savaşın ve sınırların kıyısındaki yaşamlar, annelik, dostluk, günümüzde var olmaya çalışan genç nesil, kentsel dönüşüm, hafıza, gelişen teknolojinin hayatımıza kattıkları ve çaldıkları gibi konularda düşünmeye davet ediyor.

>> Neredeyse Kesinlikle Yanlış

>> Mükemmel

>> Morî

>> Aramızda Kalan Her Şey

>> Merhaba Anne, Benim Lou Lou

>> Hayat Devam Ediyor

>> Kaşık, Karga ve Diğer Çocuklar

>> Dreamt by Another

>> E Blok, Daire 5

>> Pasaj

BELGESELLER FESTİVAL PROGRAMINDA

Festivalde Türkiye’den 12 belgesel yapım gösterilecek. Belgeseller arasında usta sanatçı Tuncel Kurtiz’in biyografisi de yer alıyor.

>> Bazen Hep Birlikte

>> Biz Radyoyu Çok Sevdik

>> Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi

>> Hiçbir Şey Normal Değil

>> Zamanın Kıyısında Sınav

>> Gerçek Ötesi / Post Truth

>> Happiness

>> Aşk, Mark ve Ölüm

>> Sound Dreams of Istanbul

>> Neukölln’ün Örümcek Adamı

>> Paydos

>> Elibirlik: Yırcalı Kadınlar

FESTİVAL BİLETLERİ 6 EYLÜL’DE SATIŞTA OLACAK

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 6 Eylül’de Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılacak gişeden satışa çıkacak.