Ayvalık’taki sanat üssü yangında kül oldu

Kültür Sanat Servisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yangında Fabrika Ayvalık ve Destek Tasarım Akademisi binaları kül oldu. Fevzipaşa Mahallesi Barbaros Caddesi‘nde el sanatları galerisi olarak kullanılan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, binanın arkasındaki sanat ve tiyatro salonunun bulunduğu yapıya sıçradı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, el sanatları galerisi ile sanat ve tiyatro salonu kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.