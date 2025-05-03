Ayyüce Türkeş’e babası Alparslan Türkeş’in mezarında saldırı

Babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, burada saldırıya uğradı.

Saldırıyı Ülkü Ocakları'ndan bir grubun gerçekleştirdiği belirtildi.

"150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"

,Yaşanan olay ile ilgili Sözcü TV’ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şunları söyledi:

"Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.”

"POLİS ORADAYKEN SALDIRI OLUYOR"

“Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor"

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE YUMRUKLAR UÇUŞUYORDU"

Ayyüce Türkeş, mezar ziyaretİ esnasında yaşanılanları, sosyal medya hesabından video paylaşımında anlattı.

Türkeş, şöyle konuştu:

"Karanlıkte pek yüzüm gözükmüyor. Bugün 3 Mayıs Türkçüler günü. Hepinizin Türkçüler gününü kutluyorum. Akşam üstü babamın mezarını ziyarete geldim ve bir baktım içeri sokmuyorlar arabayla. Neyse yürüyerek indim, içeri girebildim. Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu, şoförümü ve korumamı yumrukladılar. Bunun neden yapıldığını hala anlayabilmiş değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş'in mezarı. Türkeş Türkiye'ye malolmuş insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hele Alparslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde herkes ziyaret edebilir. Kimse Alparslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa o da Türkeş ailesidir. Çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez."