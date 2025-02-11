AZ Alkmaar-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Kaynak: AA
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Joao Gonçalves yapacak.
Mücadelede Tiago Martins VAR, Juan Martinez Munuera AVAR olarak görev alacak.
Joao Pinheiro, geçtiğimiz sene Union SG - Fenerbahçe maçını da yönetmişti.
Avrupa Ligi son 16 turu play-off eşleşmelerinde ilk maçlar 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak.