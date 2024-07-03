Az mühendis, çok hafız planı

LGS sonuçları açıklanan öğrencilerin tercih dönemi yaklaştı. Geçen yıla oranla artan imam hatip liseleri, sınava giren öğrenci sayısındaki düşüşten etkilenmedi.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih dönemi bekliyor. Geçen seneye göre sınava giren öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle LGS’yle girilen okulların kontenjanı da azaldı. Ancak bu durumdan imam hatipler etkilenmedi.

İmam hatiplerin kontenjanı azalmak bir yana daha da arttı. Okul sayıları da 2023’e göre 20’den fazla artış gösterdi. Dikkat çeken bir ayrıntıysa hafızlık projesi yapılan imam hatip liseleri oldu. Geçen yıl 8 olan hafızlık projeli imam hatip lisesi sayısı bu yıl 11’e yükseltildi. Buna karşın Anadolu, sosyal bilimler ve fen liselerinin kontenjanı ise azaldı.

Kontenjanlar Anadolu liselerinde 3 bin 700, fen liselerinde 660, sosyal bilimler liselerinde ise 1260 düştü. İmam hatiplerin kontenjanı ise 42 bin 76’dan 43 bin 268’e yükseldi. Artış 1192 oldu. En ilginç detaysa hafızlık projeli imam hatip liselerinde oldu. Geçen yıldan farklı olarak 3 hafızlık projeli lise daha listeye eklendi. Bu liseler Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. 3 liseye toplam 90 kontenjan verildi. Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı ise 60’tan 30’a düşürüldü. Böylece hafızlık projeli imam hatip liselerinin kontenjanı toplamda 60 artmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2014 yılında, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” imzalandı. Protokol ilk defa 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hayata geçirildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen proje için ilk olarak 17 imam hatip ortaokulu pilot okul olarak belirlendi.

4’üncü sınıfı bitiren öğrenciler arasından, “Hafızlığa kabiliyeti olanların” dahil edildiği proje, şu şekilde uygulanıyor:

• 5’in sınıfta proje imam hatip ortaokullarına kayıt olan öğrencilere temel ve meslek derslerinin dışında haftada dokuz saat Kuran dersi veriliyor.

• Bu süreci tamamlayan öğrenciler, beşinci sınıfın mart ve nisan ayında hafızlık yapmaya başlıyor. Hafızlığa başlayan öğrenciler, altıncı sınıfta okula bir yıl ara veriyor.

• Öğrenciler yedinci sınıfa devam ederken haftada dokuzar saat daha Kuran dersi alıyor.

• Lisede ise ortaokulun devamı olarak pekiştirme uygulanıyor.