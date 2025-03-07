Az tüketene fazla zam

İlayda SORKU

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında duyurulan ve 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayan elektirik tüketimine ilişkin düzenleme faturalar üzerindeki etkisiyle tartışma yaratmaya devam ediyor. Elektrik faturalarına gelen yeni zamlar, az tüketen hanelere daha yüksek oranlarla yansımaya başladı. Yeni sistemde, 2024 yılında 5 bin kWh tüketimi aşan aboneler, 2025’te yüksek tarifeye tabi tutuldu. Küçük tüketicilerin faturaları yüzde 140 zamlanırken, büyük tüketicilere gelen zam yüzde 70’lerde kaldı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yeni tarifeye ilişkin hesaplamalarını paylaşarak adaletsizliğe dikkat çekti:

• 166 TL’lik fatura 399 TL’ye çıktı, zam oranı %140

• 1.049 TL’lik fatura 2.081 TL’ye çıktı, zam oranı %98

• 2.861 TL’lik fatura 4.990 TL’ye çıktı, zam oranı %75

• 4.415 TL’lik fatura 7.485 TL’ye çıktı, zam oranı %70

Yavuzyılmaz, sistemin az tüketenlerin sırtına yük bindirdiğini belirtti. Sistemin yanlış olduğunu vurgulayan Elektirik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, faturaların geçmiş yıl tüketimine göre belirlendiğini, anlık tüketim değişikliklerinin etkili olmadığını söyledi: Ulutaş “2024 yılında 5000 kWh geçmişseniz, 2025 yılında ne yaparsanız yapın faturalarınız pahalı geliyor. Bu pahalılık, az tükettikçe daha yüksek bir zam oranına tekabül ediyor. Ama burada ön koşul 2024 yılında 5000 kWh’ı geçmiş olmak. Şu anki tüketimler yalnızca 2026 faturalarını etkileyecek. Şu an tasarruf yapmanız, 2025 faturalarınızı düşürmeyecek” dedi.

BİR SONRAKİ YILI ETKİLİYOR

Az tüketene doğrudan daha fazla zam yapılmadığını ifade eden Ulutaş, şöyle konuştu: ‘‘Bu alan bir kamu hizmeti. Vatandaşın bir önceki yıl tüketimine bakıp onlara önlem alma şansı tanımayan bu uygulama, yanlış bir uygulama. Devletin piyasadan tamamen çekilmesi, vatandaşın yüksek fiyatlara mahkum edilmesi anlamına gelir’’ diye konuştu. Meksika’da büyük ölçekte, tamamen özelleştirilmiş bir enerji piyasasında bile kamulaştırmanın başarılı olduğunu kaydeden Ulutaş, “Türkiye’nin vakit kaybetmeden bu yolu izlemesi gerekiyor. Kamu kaynakları özel sektöre aktarılmamalı, yurttaşın sırtından özel sektörü zengin etmeye devam etmemeli” dedi.