Azadiya Welat’ın müdürü yargılanıyor
Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Çoban’ın yargılandığı davada, mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban hakkında “Örgüt üyesi olma”, “Örgüt propagandası yapma”, “Mühür bozma” ve “2911 sayılı yasaya muhalefet” iddialarıyla açılan davanın duruşması görüldü.
40’ncı duruşması 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Çoban katılmazken, avukatı Resul Tamur hazır bulundu.
Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine ve hakkında verilen yakalama emri olanların infazının beklenilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül’e erteledi.