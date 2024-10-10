Azami ne demek? Azami hız sınırı ne demek? Azami kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Azami tutar ne demek? Azami ölçüde ne demek?

Azami kelimesi Türkçe'de sıklıkla kullanılan bir kelime. Buna karşın azami kelimesi sık sık yanlış olarak da kulalnılıyor? Peki azami ne demek? Azami kelimesi nasıl kulalnılır? Azami sınır, aqzami hız, azami dikkat gibi kelimeler ne anlama geliyor. Detaylara bakalım:

AZAMİ NE DEMEK?

Azami, Türkçede en yüksek, en fazla, maksimum anlamına gelen bir kelimedir. Günlük hayatta sıkça kullanılan bu terim, özellikle sınır ve limit belirten durumlarda tercih edilir. Örneğin, hız sınırlarını belirlerken ya da bir eylemin en fazla yapılabileceği durumu açıklarken "azami" kelimesine başvurulur.

TDK'YA GÖRE AZAMİ KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "azami" kelimesi, en çok, en fazla anlamında kullanılmaktadır. Bu kelime, bir durum ya da nesnenin ulaşabileceği maksimum düzeyi ifade eder. TDK sözlük tanımına göre, azami sözcüğü, bir şeyin en üst sınırını gösterir ve genellikle bir eylemin, sürecin veya miktarın en yüksek derecesini belirtir.

AZAMİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

"Azami" kelimesi, Arapça kökenlidir ve dilimize bu dilden geçmiştir. Arapça'daki "a‘zam" kökünden türeyen bu kelime, en büyük, en yüksek anlamlarına gelir. Bu kökten türeyen birçok kelime, Osmanlı döneminden itibaren Türkçede kullanılmaya başlanmıştır.

AZAMİ KELİMESİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Azami kelimesi, farklı bağlamlarda ve birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle resmi yazışmalarda, trafik kurallarında, teknik konularda ve günlük konuşmalarda sıkça karşımıza çıkar. İşte azami kelimesinin kullanıldığı bazı alanlar ve örnekler:

Trafik Kuralları:

"Bu yolun azami hız sınırı saatte 90 kilometredir."

Bu kullanım, hız sınırının en yüksek seviyesini belirtmek için tercih edilir.

Süre ve Miktar:

"Bu üründen kişi başına azami iki adet alabilirsiniz."Bu cümlede, bir kişinin en fazla alabileceği miktar belirtilmektedir.

Resmi ve Teknik Duyurular:

"Toplantı azami iki saat sürecektir."Burada süreyi en yüksek sınırla belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

AZAMİ HIZ NE DEMEK?

Azami hız, bir yol ya da araç için belirlenen en yüksek hız limitidir. Trafikte azami hız sınırını aşmak yasak olabilir.

AZAMİ SÜRESİ NE DEMEK?

Azami süre, bir işin ya da eylemin tamamlanabileceği en uzun süredir. Örneğin, bir toplantı veya sınav için belirlenen maksimum zaman dilimidir.

AZAMİ VE ASGARİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

"Azami" kelimesi genellikle "asgari" kelimesi ile karıştırılır. Ancak bu iki kelime birbirinin zıttıdır. Azami, bir şeyin en yüksek seviyesini ifade ederken, asgari en düşük, minimum anlamına gelir. Örneğin, bir iş için belirlenen azami maaş, o işte alınabilecek en yüksek ücreti gösterir. Asgari maaş ise bu işte alınabilecek en düşük ücreti belirtir.

AZAMİ KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Azami kelimesi, bireylerin günlük yaşamlarında sıkça karşılaştıkları bir terimdir. Trafik kuralları, alışveriş, eğitim, sağlık gibi birçok alanda azami sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırlar, insanların güvenliğini ve haklarını korumak amacıyla konulmuştur. Örneğin, azami hız sınırına uymak, kazaları önlemeye yardımcı olurken, azami miktarlar alışverişlerde stokların adil şekilde dağıtılmasını sağlar.

AZAMİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Azami kelimesinin doğru kullanımı için birkaç örnek cümle:

"Bu araç, azami 120 kilometre hızla gidebilir."

"Toplantı azami üç saat sürecek."

"Bu köprü azami 10 ton ağırlığı taşıyabilir."

Bu cümleler, azami kelimesinin sınır ve limit belirten bir anlamda nasıl kullanıldığını göstermektedir.