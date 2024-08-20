Azerbaycan, BRICS'e üyelik için başvuruda bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkesinin BRICS'e üye olmak için resmi başvuru yaptığını bildirdi.

Hacızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.