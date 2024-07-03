Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Azerbaycan ve Çin imzaladıkları ortak deklarasyon ile ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarına devam ediyor. Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Aliyev, görüşmede Azerbaycan’ın her zaman "Tek Çin" politikasını desteklediğini vurgulayarak, Tayvan’da yapılan seçimleri kınadıklarını belirtti.



Azerbaycan’ın ulaşım ve lojistik alanında yaptığı yatırımları anlatan Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının kapasitesinin 5 milyon tona, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’nın yük taşıma kapasitesinin ise 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarıldığını ifade etti. Aliyev, Azerbaycan’ın ŞİÖ ile olduğu gibi BRICS ile de işbirliğini desteklediği için Çin’e teşekkürlerini ileterek, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’nin 2026 yılında Azerbaycan’da düzenleneceğini hatırlattı.

Çin ve Azerbaycan ilişkilerinin düzenli bir şekilde ilerlediğinden mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, “Sizlerle yaptığımız toplantıların ülkelerimiz arasında kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir ivme kazandırmasından memnuniyet duyuyorum. İkili düzeyde kabul edilen çeşitli belgelerde uluslararası yapılarda karşılıklı desteğin, ülkelerimizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesini vurgulamak isterim” dedi.

Aliyev, Çin ile Azerbaycan arasındaki ticaretten memnun olduğunu vurgulayarak, “Emtia cirosunun artmasından çok memnunuz 3 milyar dolara ulaşmış ve büyüme potansiyeli var. Azerbaycan halihazırda Çin’in 6 şehrinde ticarethaneler açarak ürünlerini Çin pazarında tanıtmaya çalışıyor. Ayrıca, Çin’in Azerbaycan’a ihracatının artmasından da memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde yaşanan olaylar arasında, tanınmış elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üreticisi Çinli şirketin Azerbaycan’ın stratejik ortağı olarak seçilmesinden bahsetmek istiyorum. İşbirliğinin ilk adımı, elektrikli otobüs ve diğer elektrikli otomobillerin ortak üretimi olarak ilgili belgeler imzalandı” İfadelerini kullandı.



“Çin-Azerbaycan ilişkileri her zaman sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmiştir”

Xi, ise Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiklerini belirterek, Azerbaycan’ın "Bir Kuşak, Bir Yol" projesini destekleyen ve katılan ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Çin-Azerbaycan ilişkileri samimiyet ve karşılıklı güvene dayanmakta olduğunu vurgulayan Xi, “Çin-Azerbaycan ilişkileri her zaman sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmiştir. İki ülke arasındaki işbirliği verimli sonuçlar doğurdu ve daha zengin bir stratejik içeriğe ulaştı. Bugün bir Ortak Deklarasyon yayınlayacağız. Bu belgeyle ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükselteceğimizi ilan edeceğiz. Aynı zamanda yeni bir başlangıç noktasıdır. Halklarımızın refahı için karşılıklı desteği artırmaya devam edeceğiz” dedi.



Azerbaycan-Çin ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı

ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan ve Çin arasında stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bildiri kabul edildi. Bildiride, Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğu, terörizm ve aşırılığa karşı ortak mücadele, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin artırılması, ticaret ve yatırım projelerinde işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular yer aldı.