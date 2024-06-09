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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Güncel
  • 09.06.2024 22:49
  • Giriş: 09.06.2024 22:49
  • Güncelleme: 09.06.2024 22:50
Kaynak: İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor
FOTOĞRAF: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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