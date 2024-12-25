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Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Dünya
  • 25.12.2024 15:57
  • Giriş: 25.12.2024 15:57
  • Güncelleme: 25.12.2024 16:02
Kaynak: DHA
Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazası nedeniyle yarın 1 günlük milli yas ilan ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü.

AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtildi. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistanda düştü
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