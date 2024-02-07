Azerbaycan'da seçim: Sandık çıkış anketine göre İlham Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurtiçi ve yurtdışında kurulan sandıkların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan savaşına neden olan bölgelerde de oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yurtdışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.