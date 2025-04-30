Azerbaycan'da sendika inadı

Azerbaycan'da muhalif tüm sesler Aliyev iktidarı tarafından baskıyla susturulmak isteniyor. Keyfi tutuklamalar, gözaltılar had safhada. İnsan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, işçi hakları ise askıda… Her türlü örgütlenmenin önüne taş koyan Aliyev iktidarına boyun eğmeyenler ise baskı ikliminde örgütlenme alanları yaratıyor.

ALTERNATİF YARATMAK İSTEDİK

1 Mayıs’a günler kala Azerbaycan İşçi Masası Sendikalar Konfederasyonu üyesi C.D. BirGün’e konuştu. Azerbaycan’da resmi tek bir sendika olduğunu söyleyen C.D. “O da Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Ama tek yaptıkları işçilerden para almak. İşçiler haksızlığa uğradığında, haklarını aramak istediğinde yanlarında değiller. Bu yüzden bir alternatif yaratmak istedik” diye konuştu.

Bu sebeple Afiyaddin Memmedov ve bir grup hak savunucusunun 2022 yılında İşçi Masası’nı kurduğunu belirten C.D., “İşçilerin taleplerini dinledik. Hukuki destek ve dayanışma sağladık” dedi. 2023 yılında kuryelerin Bakü Emniyet Müdürlüğü önündeki eylemlerine destek verdiklerini ve bu sebeple 3 üyelerinin tutuklandığını belirten C.D. “Başkanımız Afiyaddin Memmedov 30 günlük hapis cezası aldı. Cezası bittikten sonra kumpas kurularak tekrar tutuklandı. 8 sene hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki arkadaşımız da 3 sene hapis cezası aldı” ifadelerini kullandı.

BU ZULÜM BİTECEK

C.D. sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız uydurma suçlarla tutuklandı. Tek sebep sendika faaliyeti yürütüyor olmaları. Azerbaycan’da iktidara ters en ufak bir şey söylemek tutuklanmak demek. Gittikçe baskıyı arttırıyorlar, ama biz yılmıyoruz. Sendika üyelerimiz tutuklanmış olsa da sürekli onların seslerini duyurmaya devam ediyoruz. Sendikal faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Son günlerde Türkiye de çok karanlık günlerden geçiyor. Bu baskının, zulmün biteceğini umut ediyoruz.”

∗∗∗

'İŞKENCE İLE DELİL YARATTILAR'

Tutuklu Memmedov’un 7 Ocak’ta Bakü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, sendikacının avukatı Zibeyde Sadıkova tarafından mahkemeye 16 maddelik talepler dilekçesi sunuldu. Taleplerden biri, Memmedov’un 20 Eylül 2023 tarihinde gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis karakolunda yaşananların ortaya çıkarılmasıydı.

Avukat Sadıkova, bıçaklı saldırı iddiasıyla suçlanan Memmedov’un polis merkezine götürüldükten sonra şiddet gördüğünü, kelepçeli halde yere yatırıldığını, zorla eline bıçak verildiğini ve bu yolla bıçak üzerinde parmak izi oluşturulduğunu söyledi. Sadıkova, karakoldaki kamera kayıtları mahkeme tarafından incelenmesini talep etti. Ancak mahkeme taleplerin hiçbirini kabul etmedi.