Azerbaycan'da Türk vatandaşı 2 öğrenci, yaşadıkları dairede ölü bulundu
Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde üniversite eğitimi gören TIP Fakültesi öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Ahmet Kavak, kaldıkları dairede ölü bulundu. Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirtilen öğrencilerin cenazelerinin Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
Azerbaycan'da Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören Büşra Aksu ile Ahmet Kavak yaşadıkları dairede ölü bulundu.
Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi'nde 61 numaralı apartmanda meydana geldi.
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede cansız bedenlerine ulaşıldı.
İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.
Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.