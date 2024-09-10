Azerbaycan'dan Ermenistan'a "barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç" çağrısı

Hacızade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Erivan'da düzenlenen "Erivan Diyaloğu 2024" forumunda yaptığı konuşmada dile getirdiği bazı görüşlere yazılı yanıt verdi.

Paşinyan'ın barış anlaşması taslağıyla ilgili iddialarında gerçeğin açıkça çarpıtıldığını belirten Hacızade, "Ermenistan yetkililerinin, 'barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddeler çıkartılarak imzalanması' çağrısı ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hacızade, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında yer alan "Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının" kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Azerbaycan anayasasında ise Ermenistan'a karşı toprak iddiaları bulunmadığını kaydetti.

Eylül 2023'te Azerbaycan ordusunun hayata geçirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında bölgedeki Ermeni nüfusun gönüllü şekilde ülkeyi terk ettiğini hatırlatan Hacızade, "Ermeni nüfusun diğer ülkelere göç etmesini etnik temizlik olarak nitelendirmek iftiradır." değerlendirmesinde bulundu.

Hacızade açıklamada, "Çeşitli platformlarda Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.