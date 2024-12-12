Azerbaycan'dan eski ABD yönetimine eleştiri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in insan hak ve özgürlüklerine ilişkin Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarına yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Ne yazık ki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son 4 yılda Azerbaycan'ın iç işlerine müdahalesi nedeniyle söz konusu dönem, Azerbaycan-ABD ilişkileri açısından kayıp yıllar olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Blinken'in, Azerbaycan'da insan hakları durumuna ilişkin çifte standartlarının ABD'nin tüm Güney Kafkasya politikasını felce uğrattığını belirten Hacızade, "Azerbaycan ile ABD arasındaki karşılıklı dostluk ve ortaklık ilişkilerinin yeni ABD yönetimi döneminde yeniden tesis edilmesini umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan'da sivil toplum ve medyaya karşı baskıların arttığını öne sürerek suçlamalarda bulunmuştu.