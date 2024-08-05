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Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Filistin" uyarısı

Azerbaycan, vatandaşlarını Filistin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dünya
  • 05.08.2024 16:10
  • Giriş: 05.08.2024 16:10
  • Güncelleme: 05.08.2024 16:13
Kaynak: AA
Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Filistin" uyarısı
Fotoğraf: AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.

Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.

Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.

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