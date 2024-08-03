Azerbaycan'dan vatandaşlarına uyarı: "Lübnan'a seyahat etmeyin"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Lübnan'a seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Azerbaycan bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısı nedeniyle Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesi yapıldı.

Bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında bu ülkeye seyahat etmemeleri önerildi.

Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.