Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayramov'un 31 Temmuz'da, ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan gelişmeleri görüşeceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 31 Temmuz'da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, dost ve kardeş Azerbaycan'la ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimizin çeşitli veçhelerinin ele alınmasının yanı sıra, bölgemizde yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."