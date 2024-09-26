Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan’daki mevzilere ateş açtığını duyurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan’daki askeri mevzilere ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Gorus ilinin Erevus yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Culfa ilinin Leketağ yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan askerleri, en son 12 Eylül’de Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.