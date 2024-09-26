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Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan’daki mevzilere ateş açtığını duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Dünya
  • 26.09.2024 19:09
  • Giriş: 26.09.2024 19:09
  • Güncelleme: 26.09.2024 19:15
Kaynak: İHA
Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan’daki mevzilere ateş açtığını duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan'ın Nahçıvan’daki askeri mevzilere ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Gorus ilinin Erevus yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Culfa ilinin Leketağ yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerleri, en son 12 Eylül’de Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.

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