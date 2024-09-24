Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

***

Öte yandan Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, dün Beyrut'taki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi. Abboud, uçuşları askıya alan 14 hava yolu şirketi arasında Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kuveyt Hava Yolu, Suudi Arabistan Hava Yolu, Swissair Havayolu, Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia Havayolu'nun bulunduğunu kaydetti.