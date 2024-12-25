Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

6 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Öte yandan Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, acil durum ekiplerinin kaza bölgesinde çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Kazak yetkililer, "İlk belirlemelere göre düşen uçaktan kurtulanlar oldu" açıklamasında bulundu. Azerbaycan basınındaki habere göre, kazadan 6 kişi sağ kurtuldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.