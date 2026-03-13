Azerbaycan ile işbirliği
Kültür Sanat Servisi
İstanbul’da başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu arasındaki sanatsal iş birliğinin yeni adımı Bakü’de atıldı. İBB Şehir Tiyatroları heyeti Azerbaycan’da düzenlenen Milli Tiyatro Günü kutlamalarına katıldı.
10 Mart’ta Azerbaycan’da kutlanan Milli Tiyatro Günü’nde gerçekleştirilen programda, Türk dili konuşan ülkelerin tiyatro temsilcileri bir araya geldi. Türkiye’yi temsilen programa katılan İBB Şehir Tiyatroları heyetinde; Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Çağlar ve sanatçı Melahat Abbasova yer aldı.
Program kapsamında Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli; Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelen kültür temsilcileriyle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.
İstanbul’da imzalanan iş birliği protokolünün ardından gerçekleşen bu buluşmada, Türk dünyası tiyatroları arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.