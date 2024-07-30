Azerbaycan: Karabağ savaşına hiçbir devletin silahlı kuvvet personeli katılmadı

Erdoğan'ın, İsrail'e yönelik "Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek onlara da benzerini yaparız" sözleriyle ilgili tartışma sürerken, Azerbaycan'da yayın yapan 1news.az'ın haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ savaşıyla ilgili olarak, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin restorasyonu için yapılan savaşlara hiçbir devletin silahlı kuvvetleri personelinin katılmadığı"nı bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e yönelik "Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek onlara da benzerini yaparız" sözleriyle ilgili tartışma sürerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisince yapılan açıklama dikkat çekti.

Azerbaycan'da yayın yapan 1news.az'ın haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ savaşıyla ilgili olarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin restorasyonu için yapılan savaşlara hiçbir devletin silahlı kuvvetleri personeli katılmadığını bildirdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"44 gün süren Vatanseverlik Savaşı'nın ardından Türk yetkililer, kardeş ülkenin topraklarımızın işgalden kurtarılması ve egemenliğin yeniden tesis edilmesindeki rolü, hatta askeri operasyonlara katılım konusundaki rolüne ilişkin iddiaları dile getirmiş ve son dönemde bu görüşler daha yüksek düzeyde dile getirilmiştir.

Konuyla ilgili yorum yapması için Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na başvurduk.

1news.az, Bakanlığın üst düzey bir temsilcisine göre, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin restorasyonu ile ilgili devam eden savaşlara herhangi bir ülkenin ordusunun katılımına ilişkin iddiaların hiçbir dayanağının bulunmadığını bildiriyor:

"44 gün süren Vatanseverlik Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan, Azerbaycan'a siyasi destek sağladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konuşmalarında siyasi destekten dolayı Türkiye ve Pakistan liderlerine şükranlarını defalarca dile getirdi.

44 gün süren savaşta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 3 bine yakın şehit verdi, bir günlük terörle mücadele operasyonlarında ise 204 şehit verdik, çok sayıda gazi ve gazilerimiz var.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin restorasyonu için yapılan savaşlara hiçbir devletin silahlı kuvvetleri personeli katılmadı."