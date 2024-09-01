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Azerbaycan sandık başında: Oy verme işlemi başladı

Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez seçim yapılan Azerbaycan'da, 125 sandalye için 990 aday yarışıyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Dünya
  • 01.09.2024 08:17
  • Giriş: 01.09.2024 08:17
  • Güncelleme: 01.09.2024 08:19
Kaynak: AA
Azerbaycan sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Fotoğraf: AA

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

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