Azerbaycan: Topraklarımız İran'a karşı operasyonlarda kullanılmayacak

Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. İlgili açıklamada, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına onay verilmeyeceği vurgulandı.

Dünya
  • 30.01.2026 14:00
Kaynak: AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayramov, görüşmede bölgede yaşanan son gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, İran'da ve çevresinde istikrarsızlığa yol açabilecek adımlar ile söylemlerden tüm tarafların kaçınmasının gerekliliğinin Azerbaycan tarafından her zaman vurgulandığını ifade etti.

Mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun kural ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çeken Bayramov, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından komşu İran'a karşı askeri operasyonların yürütülmesi amacıyla kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini söyledi.

