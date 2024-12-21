Azerbaycan-Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin nternet sitesinde açıklama yaptı.
Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.