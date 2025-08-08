Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, "Ermenistan ile Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil, bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için Trump'a teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" diye konuştu.