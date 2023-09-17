Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan-İran Karma Devlet Komisyonu'nun eş başkanlarının son görüşmelerinde ortaya çıkan konular ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı, iki ülkenin başsavcıları ve üst düzey askeri yetkilileri arasında son haftalarda gerçekleştirilen temasların ikili ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan bahsedildi.