Azerbaycan ve İran, Hazar'da ortak tatbikat yapacak

Azerbaycan ve İran deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan protokol çerçevesinde Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, AZIREX-2024 tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a ait 2 gemi ve 100 askeri personelin İran'ın Enzeli Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

Tatbikatın, arama ve kurtarma gibi görevlerin icra edilmesini içereceği bilgisi paylaşıldı.