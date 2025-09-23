Azerbaycan’dan İsrail'in Eurovision 2026'ya katılması hakkında açıklama: ''Siyasete karışmıyoruz''

Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması durumunda Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda yarışmacı göndermeyeceklerini açıkladı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, İsrail'e tepkilerin arttığı organizasyon hakkında duyuru yapan Azerbaycan'dan Eurovision açıklaması geldi.

AZERBAYCAN'DAN EUROVİSİON AÇIKLAMASI

Azerbaycan'ın Eurovision'daki heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin yarışmaya katılıp katılmamasına bağlı değil. Biz siyasete karışmıyoruz" ifadelerini kullanarak Viyana'daki yarışmada yer alacaklarını duyurdu.

Azerbaycan, 2025 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti. Bu karar tepkiyle karşılanmıştı.

EUROVISION 2026 VİYANA'DA

Eurovision 2026 yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Organizasyon, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından gerçekleştirilecek.