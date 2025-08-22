Azerbaycanlı öğrenci eylemlere katıldıği için gözaltında: Geri gönderme merkezinde çıplak arama iddiası

Sarya Toprak

İstanbul Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Azerbaycanlı Nanaxanim Babazade hayvan hakları, kadın hakları mücadelesinin parçası olması ve üniversitede yemekhane zammı eylemlerine katılması gerekçe gösterilerek "yabancı terörist savaşçı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Avukatlar, geri gönderme merkezine götürülen Babazade'nin kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Fiziksel şiddet uygulandığı ve avukat görüş hakkı gasp edildiği vurgulanan Babazade'nin çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddia edildi.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

Babazade'nin arkadaşları, "Haksız bir şekilde temel hukuki ilkeler yok sayılarak sınır dışı edilmek isteniyor. Azerbaycan'da da ailesi tarafından defalarca kez tehdit edildi, hayati tehlikesi de var. Sınır dışı edildiğinde başına ne geleceğini, can güvenliğinin olup olmayacağını, bağımsız bir yargı sürecinden geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Bu hukuksuz sınır dışıyla hem masumiyet karinesi hem öğrencilik hakkı gasp edilerek genç bir kadın göz göre göre tehlikeye, ölüme gönderiliyor" dedi.

ARKADAŞIMIZI ALACAĞIZ

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi de Babazade'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "19 Mart sürecinde birlikte faaliyet yürüttüğümüz, Azerbaycanlı sıra arkadaşımız Xaanım dün akşam saatlerinde polis tarafından iş yerinden gözaltına alındı. Okumak için geldiği üniversitede beslenme olanaklarının kısıtlamasına tepki gösteren arkadaşımız Arnavutköy Göç İdaresi'nde tutuluyor!

Xaanım'ı alacağız, sıra arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız!"