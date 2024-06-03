Aziz Çelik: Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir

5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklileri bekleyen büyük tehlikeye dikkati çekti. Milyonlarca emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabileceğini kaydeden Çelik, "8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır" ifadelerini kullandı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, milyonlarca emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabileceğini ifade etti.

Memur maaşları ve emekli aylıkları 6 aylık resmi enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verileriyle birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik olan oran da belli oldu. TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3 olması durumunda 6 aylık resmi enflasyon yüzde 26-27 civarında olacak, maaş ve aylıklar bu oran üzerinden belirlenecek.

"ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, emeklileri bekleyen büyük tehlikeye dikkati çekti.

"Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir" diyen Çelik, "İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil" ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları söyledi:

"Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze!

8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır!"