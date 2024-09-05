Aziz Çelik 'OVP'yi yorumladı: Halk için ne anlama geliyor?

Çalışma yaşamı uzmanı ve BirGün yazarı Aziz Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, yeni Orta Vadeli Program'ı emek açısından değerlendirdi ve halk için ne anlama geldiğini yazdı.

"Daha fazla güvencesiz çalışma", "Emeklilikte adaletsizlik ve sefalet" ve "Ücret artışlarında 'hedef enflasyon' dayatması" başlıklı 3 maddede yeni programı inceleyen Çelik "Bu OVP işçi, çalışan ve emekli için hayırlara vesile değil! OVP emek için daha fazla eşitsizlik, adaletsizlik ve yoksulluk, kısaca zor yıllar demek!" yorumunu yaptı.

Aziz Çelik'in değerlendirmesi şöyle:

"2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel hedefleri belli oldu. OVP’nin tam metni henüz resmi olarak yayımlanmadı ancak yapılan sunumdan OVP’nin emekçiler, çalışanlar ve emekliler için ne anlama geldiğini özetlemeye çalıştım. OVP sunumunda yer alan teknik ve örtülü ifadeler ne anlama geliyor? İşte OVP'nin emek açısından meali!

1- DAHA FAZLA GÜVENCESİZ ÇALIŞMA!

OVP Hedefi: “Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümler, işgücü piyasasının değişen koşullara uyum sağlamasını ve daha esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını hedeflemektedir.”

Meali: Yeni esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri gündeme gelecek. Güvencesiz çalışma artacak. Örneğin geçtiğimiz günlerde gündeme gelen belirli süreli iş sözleşmeleri (geçici işçilik) yaygınlaşacak. Bunlara "yapısal reform" da diyorlar!

2- EMEKLİLİKTE ADALETSİZLİK VE SEFALET SÜRECEK!

OVP Hedefi: “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği ise, uzun vadede sosyal güvenlik harcamalarının bütçe üzerindeki yükünü azaltmayı ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlamaktadır.”

Meali: Bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan kaynaklar daha da kısılacak. Emeklilik sisteminde emekliler ve çalışanlar lehinde düzenleme yapılmayacak. Kademeli emeklilik, emekli aylıklarının artırılması, intibak yasası vb. gündemde değil. Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) gibi kıdem tazminatını ortadan kaldıracak düzenlemeler gündeme getirilecek.

3- ÜCRET ARTIŞLARINDA “HEDEF ENFLASYON” DAYATMASI

OVP Hedefi: “Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar politikası”

Meali: Ücret artışları hedef enflasyona göre dayatılacak. Bu IMF’nin de önerileri arasında yer alıyordu. Böylece 2025’in ilk yarısında yüzde 17,5 yüzde 20 gibi bir asgari ücret artışını gündeme getirmeye çalışacaklar.

ÖZET: Bu OVP işçi, çalışan ve emekli için hayırlara vesile değil! OVP emek için daha fazla eşitsizlik, adaletsizlik ve yoksulluk, kısaca zor yıllar demek!"