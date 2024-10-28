Aziz Elaldı açıkladı: Amedspor kongreye gidiyor

Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı yaptığı paylaşımda, en kısa zamanda kongre kararı alacaklarını duyurdu.

9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Amedspor, 13 puanla haftayı 1. Lig’in 15. sırasında kapattı. Trendyol 1. Lig’de sezon başından itibaren istenilen sonuçların elde edilmemesine taraftar tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Amedspor Klüp Başkanı Aziz Elaldı, "Lige iyi bir başlangıç yapamamamız beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle üzmüştür" diyerek, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını açıkladı.

AMEDSPOR BAŞKANI ELALDI: İYİ YERE GELECEĞİNE İNANCIM TAM

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Elaldı'nın paylaşımı şöyle:

"Çok değerli Amedspor sevdalıları,

Görev aldığım süre zarfında kulübümüzün başarıya ulaşması için ben ve yönetim kurulum tüm olanaklarımızı seferber ettik. Bir Amedspor sevdalısı olarak ben ve ailemin sağlık sorunları yaşamasına rağmen arkadaşlarımla birlikte çalışmaları aksatmamaya çalıştık.

Lige iyi bir başlangıç yapamamamız beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle üzmüştür. Kulübümüzde birkan değişiminin, çok iyi kurulan takımımızı en kısa sürede en iyi yere geleceğine olan inancım tamdır. Bu nedenle yönetim kurulumuz ile birlikte en kısa sürede kongre kararı alıp büyük Amedspor camiası ile paylaşacağım.

Herkes şunu iyi bilsin ki ben ve arkadaşlarım dün ve bugün olduğu gibi yarın da Amedspor‘un hizmetinde olacağız. Her biji Amedspor."