'Aziz İhsan Aktaş' davası: 29. celse görülecek

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı 29. celsede devam edecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılması beklenen duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 tutuklu katılması bekleniyor.

Duruşma, sanıkların avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam edecek.

28. CELSEDE NELER YAŞANDI?

Dün görülen 28. celsede bazı sanıkların avukatlarına beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz alan avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini, iddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.

İddianameye konu ihalelerde "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti.

Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi.

Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç’ın avukatı ve aynı zamanda eşi, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla" dedi.