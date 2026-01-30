Aziz İhsan Aktaş davası 4. gününde devam ediyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

DURUŞMADAN |



Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.

DURUŞMANIN İLK ÜÇ GÜNÜ NASIL GEÇTİ?İlk gün kimlik tespitiyle başlayan duruşma, tutuklu isimlerin savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşmanın ikincü ve üçüncü günlerinde belediye başkanları dahil bazı tutuklu isimlerin savunmaları alınmıştı. Duruşmada bugüne kadar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Kocayiğit, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve Esenyurt Belediyesi'nde Makine Mühendisi olan Ali Fırat Baycan savunmalarını sundu. Tutuklu isimler tüm suçlamaları reddetti ve beraatlerini istedi.