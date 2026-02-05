Aziz İhsan Aktaş davası: 5 CHP'li belediye başkanının tutukluluğunun devamı istendi

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam etti. Duruşma savcısı, aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 30 ismin tutukluluklarının devamını istedi.

Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Baran Seyhan, Tolda Sağ, Güldem Atabay ile Kübra Gökdemir’in izlediği duruşmada, dün sona eren tutuklu savunmalarının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık, dosya içerisinde yer alan sağlık verdiği kurum raporları, sanık savunmaları, sanıkların tutuklukta geçirmiş oldukları süre ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklar İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ile Oktay Aktaş’ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesi; aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da olduğu diğer sanıklar yönünden üzerlerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluk hâllerinin devamına karar verilmesi mütalaasını açıkladı.

Mütalaanın ardından avukatların beyanlarına geçildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.