'Aziz İhsan Aktaş' davası: Aziz İhsan Aktaş ilk kez savunma yapacak

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' olarak bilinen ve aralarında 7'si CHP'li belediye başkanı olmak üzere 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün 8'inci gününde devam edecek. Davada şu ana kadar 6 CHP'li belediye başkanı 33 tutuklu sanık savunma yaptı.

Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 33 sanık savunma uyaptı. Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davanın 7’nci gününde aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLK KEZ SAVUNMA YAPACAK

Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen, örgüt lideri olduğu öne sürülen ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor. Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınacak.