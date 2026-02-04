Aziz İhsan Aktaş davası: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapacak

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen yargılamada dün, beşinci duruşma günü gerçekleştirildi. Davada toplam 28 tutuklu sanık savunmasını tamamladı.

RIZA AKPOLAT SAVUNMA YAPACAK

Bugünkü 6. duruşma gününde; hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte toplam 5 tutuklu ismin daha savunma yapması bekleniyor. Böylece davada savunma yapmayan tutuklu sanık kalmamış olacak.

Mahkemenin, tutuklu sanıkların savunmalarının ardından tutukluluk durumlarına ilişkin ara karar vermesi bekleniyor.

BUGÜNE KADAR DURUŞMADA NE OLDU?

Davada, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 33 sanık tutuklu bulunuyor. 5 günde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 28 tutuklu sanığın savunması alındı. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.